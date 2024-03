Mare Nostrum : certification renouvelée

(Boursier.com) — Le groupe Mare Nostrum annonce que sa marque TridenTT Travail Temporaire de Grenoble vient d'obtenir le renouvellement de sa certification 'Système commun MASE/France Chimie', pour une durée de 3 ans.

Acquise en janvier 2023, la première certification est venue saluer les travaux de l'équipe de l'agence, destinés à éviter et prévenir l'apparition d'accidents en milieu industriel. Au terme d'un audit de renouvellement, réalisé le 30 janvier, l'agence TridenTT de Grenoble voit ainsi son expertise en matière de sécurité confirmée.

Avec un accent mis sur les risques liés à la coactivité entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes, la certification MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) confirme la volonté de l'agence à poursuivre ses bonnes pratiques, en matière de réduction de risque d'accidents, de conditions de travail pour ses salariés et de son souhait d'intégrer l'aspect environnemental dans ses activités. Souvent exigée dans le cadre d'appels d'offres, la certification MASE constitue un atout essentiel permettant au groupe Mare Nostrum de se positionner favorablement et d'accéder à certains marchés publics et privés. Outil de différenciation, cette certification MASE devrait également permettre d'optimiser les coûts liés à la prévention des risques professionnels tant pour le Groupe que pour ses clients. Ce renouvellement de certification démontre l'engagement continu des marques du Groupe envers la sécurité, la santé et l'environnement au sein de leurs activités.