Mare Nostrum : Celtic Travail Temporaire distingué au Portugal

(Boursier.com) — Celtic Travail Temporaire, filiale du groupe Mare Nostrum spécialisée dans les profils pénuriques ou difficiles à recruter, obtient le statut de PME d'Excellence pour l'année 2020 au Portugal.

Cette distinction est allouée par l'organisme Portugais de l'IAPMEI (Institut de soutien aux petites et moyennes entreprises et à l'investissement) en partenariat avec les grandes banques Portugaises, ce statut honore les entreprises qui affichent les meilleures performances et indicateurs de gestion du pays. Par ailleurs, cette distinction lui permet d'accéder à des conditions de financement optimisées pour favoriser son développement.