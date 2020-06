Mare Nostrum : Assemblée générale à huis clos

(Boursier.com) — Mare Nostrum rappelle à ses actionnaires que l'Assemblée générale mixte prévue le 29 juin à 10h se tiendra exceptionnellement à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale de préférence via un formulaire de vote par correspondance ou à défaut, en donnant pouvoir au Président.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 25 mai, bulletin no63. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. L'avis de réunion ainsi que tous les documents et informations prévus au Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société.