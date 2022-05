Mare Nostrum : AG en approche

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 15 juin 2022 à 10h30 au siège social, 9 avenue de Constantine, à Grenoble.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 11 mai 2022, bulletin no 56. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.