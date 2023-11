Mare Nostrum : activité en baisse sur le T3

(Boursier.com) — L 'activité Travail Temporaire de Mare Nostrum s'élève à fin septembre à 109,7 ME contre 108,1 ME l'an passé après un 3ème trimestre en retrait de 4%, reflétant les nouvelles orientations du groupe.

En effet, ce dernier privilégie désormais le chiffre d'affaires à plus forte valeur ajoutée quitte à décliner les missions/marchés jugés non rentables. Ces performances suivent cependant la tendance du marché du Travail Temporaire, en retrait de -2% sur la même période.

Au 30 septembre 2023, la division Formation voit son chiffre d'affaires s'établir à 7,4 ME contre 6,3 ME en 2022, confirmant la bonne dynamique d'AT Patrimoine.

L'activité Portage Salarial marque le pas sur le 3ème trimestre, en raison d'un nombre de portés en mission en baisse par rapport à l'an passé. Ainsi, le chiffre d'affaires sur les 9 mois de l'année 2023 se stabilise à 6,5 ME contre 6,6 ME en 2022.

La trésorerie consolidée s'élève au 9 novembre à 9,1 ME et l'endettement financier net à 9,1 ME.