Mare Nostrum : accélération du déploiement de Linkeys en France

(Boursier.com) — Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le lancement de la filiale française de Linkeys, l'application mobile de recrutement basée sur la cooptation.

Mare Nostrum implante ainsi sa start-up suisse sur le territoire national afin d'accélérer le déploiement commercial de ce concept novateur de cooptation. Véritable rupture dans le monde du recrutement, Linkeys permet à tout individu via l'application gratuite ou sur internet, de diffuser des offres d'emploi au sein de son réseau, de recommander des candidats et d'être rémunéré si l'un d'eux est recruté (prime jusqu'à 2.000 euros). Les sociétés peuvent ainsi ouvrir un compte en ligne pour diffuser leurs offres d'emploi sur l'application auprès d'une large communauté de "linkers" et bénéficier de candidats qualifiés à un tarif très compétitif.

Basée à Grenoble au sein du job store Terra Nostra, Linkeys France regroupe une équipe de six consultants polyvalents dédiée à la commercialisation de l'offre auprès des entreprises et à la pré-qualification des candidatures émanant de l'application. Ce laboratoire de la digitalisation RH disposera également d'un plateau dédié au marketing digital et à la 'R&D' de l'offre.

En moins d'un an, Mare Nostrum a déjà multiplié par 10 la communauté de "linkers" et vise à dépasser les 50 000 membres l'an prochain. Fidèle à sa stratégie d'innovation, le Groupe va poursuivre l'exportation de son offre unique de recrutement par cooptation, et ambitionne de la proposer dans au moins quatre pays d'Europe d'ici fin 2020.

Mare Nostrum confirme le caractère novateur de son offre de gestion des Ressources Humaines et réaffirme son ambition de devenir l'acteur incontournable des Ressources Humaines pour les PME/ETI.