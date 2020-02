Mare Nostrum : 6e au palmarès des 'Champions de la Croissance 2020'

Mare Nostrum : 6e au palmarès des 'Champions de la Croissance 2020'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mare Nostrum intègre le palmarès des Champions de la Croissance 2020 qui honore les 500 entreprises françaises ayant réalisé les plus belles croissances sur la période 2015-2018.

Pour sa 1ère participation, Mare Nostrum s'est démarqué avec une croissance de 95% de son chiffre d'affaires sur la période 2015-2018 et une progression annuelle moyenne de 25%. Cette performance lui permet d'intégrer la 6e place des 25 entreprises les plus importantes du palmarès avec un chiffre d'affaires 2018 de 148,6 millions d'euros. Sur 2019, le Groupe a poursuivi sa croissance à 2 chiffres avec un chiffre d'affaires annuel de 165,3 ME en progression de +11,3% par rapport à 2018. Cette amélioration continue de l'activité confirme la pertinence du positionnement du Groupe et la forte valeur ajoutée de son offre sur-mesure parfaitement profilée pour les besoins RH des PME/ETI. Mare Nostrum va poursuivre son développement actif afin de conquérir de nouvelles parts de marché sur ses territoires en alliant croissance externe ciblée et croissance organique. Mare Nostrum confirme son ambition de devenir à terme l'acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Rappelons que ce classement multisectoriel, réalisé par Les Echos en partenariat avec l'institut Statista, regroupe les acteurs de toutes tailles (start-up, PME, ETI...) et de toutes les régions de France. Le palmarès 2020 met à l'honneur les 500 entreprises nationales les plus dynamiques parmi plus de 10.000 candidatures reçues.