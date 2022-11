Marchés : vers la fin de l'ère des FAANG ?

(Boursier.com) — Le Nasdaq a eu beau signer une performance quasi historique jeudi en s'envolant de plus de 7%, les stratèges de Bank of America appellent à la prudence. Bien que le "choc inflationniste" - le principal récit du marché de 2022 - soit désormais passé, une forte hausse des services et des coûts salariaux continuera de peser sur les titres de croissance, avertissent les équipes de la banque américaine dirigées par Michael Hartnett.

Elles s'attendent ainsi à ce que les FAANG (le fameux Big Five) sous-performent le marché au cours des prochaines années. Un "repli pluriannuel de la technologie et des FAANG ne fait que commencer", écrivent les analystes dans une note. La cohorte technologique composée de Meta Platforms, Amazon.com, Apple, Netflix et Alphabet, fera place à un "nouveau leadership", issu des matières premières, des petites capitalisations, des valeurs industrielles américaines, des banques européennes et des marchés émergents, affirment les stratèges de BoA.

Par ailleurs, lors de la semaine close le 9 novembre soit le jour précédent les données de l'inflation américaine, les fonds d'actions mondiales ont enregistré des sorties de 4,6 milliards de dollars, selon les données d'EPFR reprises par BoA. Les fonds américains ont subi leurs premiers rachats en cinq semaines alors que les actions européennes ont essuyé une 39ème semaine de flux sortants.

Au cours de la même période, les investisseurs ont versé 3 milliards de dollars sur les fonds obligataires et 2,4 Mds$ sur les fonds monétaires.