Marchés : les valeurs qui échappent à l'envolée des indices

Marchés : les valeurs qui échappent à l'envolée des indices









Crédit photo © Reuters

+7%! Ce n'est pas la variation d'une biotech après les résultats d'une étude mais bel et bien la hausse du CAC40 ce lundi après-midi. Malgré ce mouvement d'euphorie qui prévaut actuellement sur les places boursières, quelques valeurs échappent à cette envolée des indices. Pour ceux qui n'ont pas encore trouver, pas besoin de jouer longtemps aux devinettes, il s'agit notamment des groupes spécialisés dans les jeux vidéo ou des sociétés de diagnostics et d'analyses, en pointe dans la lutte contre le coronavirus, ainsi que des fabricants ou revendeurs de tests Covid-19. Sur la place parisienne, Eurofins Scientific, Sartorius et bioMerieux abandonnent par exemple près, ou plus de 10%. Du côté des small&midcaps, Genomic Vision rend 33%, Theradiag chute de 25%, Biophytis s'effondre de 43%, Visiomed trébuche de 25% environ et Biosynex de 40%.

(Boursier.com) — Ubisoft , la star française du secteur des jeux vidéo qui gagnait plus de 2% avance l'annonce de Pfizer, chute désormais de 7%. Focus Homes Interactive cède de son côté 1,6%. A Wall Street, Take-Two Interactive redonne 3% en pré-séance malgré l'annonce de négociations pour racheter le Britannique Codemasters. Electronic Arts rend 2%.

Très peu présents sur la cote parisienne, d'autres secteurs qui ont tiré profit de la crise sont également délaissés après la déclaration du géant pharmaceutique américain. On citera notamment Spotify dans la musique en ligne (-4%) ou la plateforme de vidéo en streaming Netflix (-5%). Vivendi, exposé à l'industrie musicale via Universal Music Group, limite ses gains à 2,1%. Amazon, qui s'est diversifié au fil des ans dans le streaming musical et dans la vidéo à la demande, perd également 3% avant l'ouverture de Wall Street.