Marchés : les particuliers nettement plus performants que les pros de Wall Street !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les particuliers sont plus performants que les hedge-funds et fonds communs de placement à Wall Street ! Selon une étude menée par Goldman Sachs, un portefeuille constitué d'actions les plus populaires auprès des ménages américains affiche un bond de 61% depuis le creux du marché baissier mi-mars, contre un gain de 45% pour une liste représentant les valeurs préférées des fonds spéculatifs et des fonds communs de placement, et une hausse de 36% pour l'indice S&P 500.

"Le récit de la faiblesse de Main Street par rapport à l'inflation des actifs de Wall Street est trompeur", affirment les stratèges de la banque. "L'augmentation de l'activité de trading de détail a amplifié la rotation du marché vers les valeurs cycliques et les actions 'value'". Pour les spécialistes de GS, les investisseurs professionnels devraient ainsi désormais considérer avec plus d'intérêt les actions 'value' plutôt que les valeurs de croissance alors que les particuliers ont profité depuis la mi-mai des signes encourageants relatifs à une reprise de l'économie avec leurs prises de positions dans les secteurs cycliques et les petites capitalisations.

Parmi les valeurs plébiscitées par les particuliers, on retrouve notamment Royal Caribbean Cruises, GoPro, Penn National Gaming, Snap, Groupon, Ford Motor, Nvidia ou encore Moderna.

"Malgré le récent rallye, la dispersion des multiples boursiers est encore extrêmement large par rapport à l'histoire... Les rotations volatiles de ces dernières semaines soulignent à quel point il peut être difficile de choisir le bon moment pour saisir cette opportunité".

Reste désormais à savoir comment les nouveaux arrivants sur le marché boursier réagiront à la prochaine crise. "Après une hausse constante depuis la fin mars, le mouvement de la semaine dernière a été un signal d'alarme pour les investisseurs particuliers et institutionnels... Les investisseurs chevronnés ont déjà connu des marchés cahoteux. Comment les nouveaux traders à domicile vont-ils réagir à la première grande crise depuis le creux de fin mars?", s'interroge GS.