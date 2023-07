Marchés : le 'Big 6' est devenu trop gros, même pour le Nasdaq

(Boursier.com) — Ce n'est pas un secret. La performance historique du Nasdaq 100 au premier semestre est en très grande partie due à l'incroyable ascension des plus grandes sociétés technologiques américaines. Mais leur poids au sein de l'indice est devenu si important que le Nasdaq Inc. a annoncé un "rééquilibrage spécial" afin de "remédier à la surconcentration de l'indice en redistribuant les pondérations". Le fournisseur d'indices a précisé que l'ajustement aura lieu le 24 juillet sur la base des actions en circulation au 3 juillet. Il n'a pas fourni davantage de détails même si on peut lire sur le site internet de l'opérateur que des rééquilibrages spéciaux peuvent être effectués dans certaines circonstances lorsque la partie représentée par les plus grands membres de l'indice dépasse un seuil prédéfini. Le Nasdaq n'a procédé à un rééquilibrage spécial que deux fois dans son histoire : en décembre 1998 et en mai 2011.

Dans un scénario, indique le document, les pondérations peuvent être réduites si l'influence combinée des plus grandes entreprises - celles qui représentent 4,5% ou plus de la jauge - s'élève à plus de 48%. Les données compilées par Bloomberg montrent que c'était le cas le 3 juillet, lorsque six sociétés - Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon.com et Tesla - ont vu leur poids combiné atteindre 50,9%. Le document du Nasdaq indique qu'un rééquilibrage pourrait être adopté pour réduire l'influence du groupe à 40%.

C'est "une bonne chose car cela réduit le risque de concentration de ces acteurs", a déclaré à 'Bloomberg' Todd Sohn, directeur général des ETF et de la stratégie technique chez Strategas Securities. "D'un autre côté, cela augmente la charge pour le reste de l'indice - ce que j'aime appeler 'le banc'- de continuer à s'améliorer et à se renforcer".

Ce rééquilibrage a pour but d'aider les gestionnaires de fonds liés au Nasdaq 100 à respecter la règle de diversification de la Securities and Exchange Commission (le gendarme boursier américain), qui limite à 50% le poids total des actions les plus importantes, c'est-à-dire celles qui représentent au moins 5% de l'indice, selon Cameron Lilja, vice-président et responsable mondial des produits et des opérations indicielles au Nasdaq. "De notre point de vue, la motivation pour réduire la concentration de l'indice relève uniquement de l'angle réglementaire", a-t-il déclaré.