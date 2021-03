Marchés : David Tepper estime "très difficile d'être baissier sur les actions US en ce moment"

(Boursier.com) — David Tepper, le fondateur d'Appaloosa Management, et dont les commentaires sont toujours très influents sur les marchés, estime qu'il est très difficile d'être baissier sur les actions américaines en ce moment. Il ajoute que les taux devraient être plus stables à court terme, jugeant le mouvement de vente sur les Trésoreries terminé. "Je pense que les taux ont temporairement tiré le meilleur parti de cette évolution et devraient être plus stables dans les prochains mois, ce qui rend plus sûr d'être positionné sur les actions pour le moment", a déclaré D.Tepper sur 'CNBC'.

L'investisseur pense notamment que le Japon, qui a été un vendeur net de Treasurys pendant des années, pourrait recommencer à acheter des obligations US à la suite de la hausse des rendements. Ce mouvement potentiel pourrait aider à stabiliser le marché obligataire, selon lui.

D.Tepper a par ailleurs évoqué le cas de certains titres comme Amazon qui commencent à être "attractifs".