Marchés : Ant Group, la fintech d'Alibaba, en lice pour une IPO historique

Marchés : Ant Group, la fintech d'Alibaba, en lice pour une IPO historique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ant Group, la filiale financière d'Alibaba, s'apprête à exploser tous les records. Détenteur du système de paiement Alipay, numéro un en Chine, Ant Group, chercherait désormais à lever au moins 35 milliards de dollars lors de sa double introduction en Bourse à Hong Kong et à Shanghai, croit savoir 'Bloomberg'. Sur la base d'une forte demande et d'une valorisation accrue à environ 250 milliards de dollars, contre 225 Mds$ précédemment, la cotation simultanée pourrait marquer la plus grande IPO jamais réalisée, dépassant la levée de fonds record de Saudi Aramco de 29 milliards de dollars. Lors de son IPO en 2014, la maison mère d'Ant, Alibaba, avait levé 25 Mds$.

Ant, basée dans la ville chinoise de Hangzhou, est détenue à hauteur de 33% par Alibaba Group Holding et est contrôlée par le fondateur d'Alibaba, Jack Ma. Principale société de paiement mobile en Chine, offrant des prêts, des assurances et des services de gestion d'actifs via des applications mobiles, l'entreprise a été valorisée 150 Mds$ lors de son dernier tour de table en 2018. Ant aurait généré des revenus d'environ 120 milliards de yuans (17,10 milliards de dollars) l'année dernière et près de 17 milliards de yuans de bénéfices.

Alipay compte 711 millions d'utilisateurs actifs, principalement en Chine, qui l'utilisent pour tout acheter, d'un café à une propriété. L'appli a généré 17.000 Mds$ de paiements sur les 12 mois clos fin juin.