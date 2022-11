Marathon Petroleum : flambée des résultats

(Boursier.com) — Marathon Petroleum, le groupe américain de raffinage, transport et vente de pétrole, a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net part du groupe de 4,5 milliard de dollars et 9,06$ par titre. L'Ebitda ajusté a été de 6,8 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté a été de 3,9 milliards de dollars soit 7,81$ par action, contre 464 millions de dollars un an avant. Les revenus ont atteint 45,8 milliards de dollars sur le trimestre clos fin septembre, contre 32,3 milliards un an auparavant. Le consensus était logé à 6,95$ de bénéfice ajusté par action pour 41,73 milliards de dollars de revenus.