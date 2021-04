Manutan : sur le S1 2020/2021, l'activité s'inscrit en croissance de +4,6%

Manutan : sur le S1 2020/2021, l'activité s'inscrit en croissance de +4,6%









(Boursier.com) — Au deuxième trimestre de son exercice 2020/2021, l'activité du Groupe Manutan a continué sa croissance par rapport au même trimestre de l'exercice précédent avec une hausse de +1,1%, incluant un effet de change de -0,5% et un effet jours de -1,7% (+3,4% à change et jours constants, pas d'effet périmètre). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 181,3 millions d'euros, contre 179,2 millions d'euros pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

La cyber-attaque dont le groupe a été la cible dimanche 21 février a eu pour effet de ralentir l'activité pendant quelques jours, et a été suivie d'une reprise rapide de l'activité à partir de la première semaine de mars. Les impacts sur l'activité de l'entreprise seront limités.

Sur le premier semestre 2020/2021, l'activité du groupe Manutan est ressortie en croissance de +4,6% par rapport au premier semestre de l'exercice 2019/2020, incluant un effet de change -0.6% et un effet de jour de -0.5% (+5,7% à change et jours constants, pas d'effet périmètre). Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 393,4 millions d'euros au 31 mars 2021 contre 376,2 millions d'euros au 31 mars 2020.

Le modèle économique hybride du groupe Manutan, alliant l'e-commerce B2B, l'approche client omnicanale personnalisée et l'agilité opérationnelle nécessaire au contexte actuel, permet au Groupe de poursuivre sa dynamique de croissance. Elle est portée par l'ensemble des zones et divisions, à l'exception de la zone Est (en raison d'un effet de base défavorable, avec une croissance de +30,0% au deuxième trimestre de l'exercice précédent).

Pour la suite de l'exercice 2020/2021, le groupe continuera d'implémenter sa stratégie de développement, en particulier l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement du modèle digital. Enfin, le Groupe reste actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.