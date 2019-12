Manutan : serein sur ses perspectives de développement 2019-2020

(Boursier.com) — L'activité du Groupe Manutan est en croissance de 4,4% sur l'exercice 2018-2019, avec 773,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est principalement portée par la poursuite de la croissance organique avec +3,3% à périmètre, change et jours constants, et l'acquisition de la société Kruizinga aux Pays-Bas, en juillet 2019.

Le résultat opérationnel courant grimpe de +8,5% sur l'exercice.Il s'établit à 62,2 ME (57,3 ME pour l'exercice précédent) et représente 8% du chiffre d'affaires (7,7% sur l'exercice précédent). Après prise en compte des éléments non courants, le résultat opérationnel, il est en hausse de 6,3% passant de 7,7% à 7,8% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2018-2019.

Les éléments non courants sont principalement liés à des coûts de restructuration et de 'Due Diligences'.

Le résultat net s'améliore de +2,6%. Il s'établit à 5,5% du chiffre d'affaires (5,6% pour l'exercice précédent). La hausse de la rentabilité opérationnelle est minorée au niveau du résultat net par la hausse de près de 3 points du taux effectif d'impôt.

Solidité financière

Sur l'exercice, le Groupe a conforté sa structure financière tout en finançant ses investissements au service de la croissance. La situation financière du Groupe reste ainsi très solide avec une trésorerie disponible de 94,7 ME et un endettement financier inférieur à 10% du total du bilan au 30 septembre 2019.

Dividende

Au regard des résultats enregistrés, il sera proposé à l'Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2019 un montant global de dividendes de 12,6 ME. Le dividende distribué s'établirait à 1,65 euro pour chacune des 7.613.291 actions composant le capital social, au nominal de 2 euros.

Perspectives sur l'exercice 2019-2020

Le Groupe Manutan reste serein sur ses perspectives de développement. L'exercice verra la mise en oeuvre du plan d'investissements d'extension des capacités de stockage et la poursuite du déploiement du modèle technologique qui représentent un enjeu majeur pour le Groupe.

Le groupe restera également attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter.