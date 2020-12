Manutan : résistance affichée

(Boursier.com) — Manutan monte de 1% à 63,80 euros ce jeudi, alors que l'activité du groupe est ressortie en croissance de 0,8% sur l'ensemble de l'exercice 2019/2020, soit -1,6% à périmètre, change et jours constants. Après avoir connu un fort impact négatif lié à la crise du Covid-19 sur les mois de mars et avril, Manutan renoue avec la croissance dès le mois de mai, avec une progression du chiffre d'affaires de +3,8% pour la période de mai à septembre.

La rentabilité opérationnelle courante s'est établie à 7,5% du chiffre d'affaires contre 8% pour l'exercice précédent. Depuis le début de la crise, le groupe indique avoir mis en oeuvre des mesures spécifiques pour accompagner au mieux ses clients et limiter l'impact de la crise sur la performance, tout en préservant l'avenir. Le Résultat net est en baisse de 12% à 37,2 ME.

Au regard des résultats enregistrés et de la situation économique, il sera proposé à l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2020 un montant global de dividendes de 11 ME. Le dividende distribué s'établirait à 1,45 Euro.

Manutan dispose d'une trésorerie de 90,2 ME et son endettement financier incluant l'impact IFRS16 des dettes locatives représente 11,9 % du total du bilan au 30 septembre 2020.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF vise désormais un cours de 75 euros, contre 70 euros précédemment, tout en restant à l'achat'.