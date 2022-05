Manutan : publication saluée

(Boursier.com) — En hausse de 3% à 74,2 euros,Manutan surperforme nettement le marché en ce milieu de semaine. Le titre est porté par la solide publication semestrielle de la société de vente à distance d'équipements industriels. Oddo BHF met en avant l'excellente rentabilité du groupe sur le semestre et maintient son attente de CA 2021-2022 à 881 ME, en croissance de 7,5%, impliquant des revenus en progression de 3,5% (effets de base plus compliqués) sur le second semestre. Il rehausse légèrement son estimation de ROC à 70 ME (vs 68,5 ME), soit une marge opérationnelle de 8% (+80 pb). Le groupe devrait poursuivre sa croissance sur les prochains trimestres bénéficiant de la solidité de ses fondamentaux (modèle hybride et bon positionnement) et d'une demande toujours soutenue notamment au sein du pôle Entreprise. Pour une valorisation toujours très faible (VE/EBIT 2022 inférieur à 7x), le broker réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre avec un objectif ajusté de 100 à 95 euros.