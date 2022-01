Manutan : légère hausse après les annonces

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Manutan progresse de 1,1% à 75 euros sur la place parisienne. La société a fait état, au titre de son premier trimestre 2021-2022, d'une activité en croissance de 6,4% à 225,6 millions d'euros. Le groupe continue de mettre en oeuvre sa stratégie de développement et en particulier l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement de son modèle digital. Il reste également actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.

À la suite de cette bonne publication, Oddo BHF laisse à ce stade inchangé son scénario 2021-2022 faisant état d'un CA de 853 ME, en croissance de 4%, et d'un ROC de 66,5 ME. Sa vision positive du dossier est inchangée avec une surperformance du marché qui se poursuit grâce à un bon positionnement et un modèle hybride digital/physique (ventes en ligne supérieures à 40% du CA) et une amélioration attendue de l'ensemble des indicateurs opérationnels (sourcing tourné vers l'Asie et développement des produits en marque propre). Pour une valorisation toujours très faible (VE/EBIT 2022 proche de 7x), le broker réitère sa recommandation 'surperformance' et son objectif de 100 euros.