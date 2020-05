Manutan : légère baisse du bénéfice semestriel

Manutan : légère baisse du bénéfice semestriel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A fin février 2020, Manutan enregistre une croissance de 3,1% par rapport à février 2019. La crise COVID-19 a impacté l'activité essentiellement à compter du mois de mars qui enregistre une décroissance de 9% par rapport à mars 2019. Au total, sur l'ensemble du premier semestre de l'exercice 2019/2020, l'activité du Groupe Manutan reste en hausse de 1%. La division Collectivités est la plus pénalisée par la crise.

La rentabilité opérationnelle s'établit à 6,5% du chiffre d'affaires contre 6,7% pour l'exercice précédent.

A 15,6 ME contre 16,3 ME, le résultat net s'établit à 4,1% du chiffre d'affaires au lieu de 4,3% sur le premier semestre de l'exercice précédent.

Manutan conserve une structure financière solide et un niveau de trésorerie qui lui permet d'assurer son activité et ses investissements dans le contexte actuel. Le groupe dispose ainsi d'une trésorerie de 84 ME et son endettement financier reste inférieur à 11% du total du bilan au 31 mars 2020.