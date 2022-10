Manutan : le groupe familial Guichard projette une OPAS

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Manutan s'est réuni le 25 octobre. Il a pris connaissance du projet d'offre publique d'achat simplifiée initié par le groupe familial Guichard, suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire, visant les actions de la société au prix de 100 euros par action, assortie d'un complément de prix de 5 euros par action en cas d'atteinte par le groupe familial Guichard, à l'issue de l'offre, du seuil de mise en oeuvre du retrait obligatoire de 90% du capital et des droits de vote de la société.

L'offre devrait être déposée prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) par la société Spring Holding, qui a été constituée par le groupe familial Guichard et qui détient, à ce jour, 64,92% du capital et 62,72% des droits de vote de la société, après avoir fait l'objet, ce jour, de plusieurs opérations d'apport et de cession par les membres du groupe familial.

Au résultat de ces opérations, le groupe familial Guichard (directement et indirectement via Spring) détient de concert toujours 73,28% du capital et 74,06% des droits de vote théoriques de Manutan International. L'ensemble des opérations a été effectué à un prix de 100 euros par action Manutan.

Le Conseil d'administration a pris acte du caractère amical de cette offre qui visera l'ensemble des actions de la société non détenues par le groupe familial Guichard (à l'exclusion des actions auto-détenues par la société), soit environ 26,5% du capital et 25,7% des droits de vote théoriques de la société. Le Conseil d'administration de Manutan se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur l'offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de la recommandation du comité ad hoc. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de l'expert indépendant, seront rendus publics dans le cadre du projet de note en réponse dont le dépôt auprès de l'AMF fera l'objet d'un communiqué de presse de la société.

Rappelons que le groupe familial Guichard est composé de M. Jean-Pierre Guichard, Mme Claudine Guichard, M. Xavier Guichard et de leur holding familiale de détention (Mouvement et Finance).

L'action Manutan est actuelle suspendue sur un cours de 66,2 euros l'action.