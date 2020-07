Manutan : le chiffre d'affaires s'établit à 560,7 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Au troisième trimestre de son exercice 2019/2020, l'activité du Groupe Manutan est en retrait de -3,2% (-5,4% à périmètre, change et jours constants), impactée par le ralentissement de la division Collectivités, qui a été fortement pénalisée par la fermeture des établissements scolaires en France pendant la presque totalité du trimestre.

Cette contre-performance est compensée par la croissance de la division Entreprises (+6,1% en variation brute et +2,8% à périmètre, change et jours constants).

De ce fait, l'activité du Groupe Manutan reste stable et ressort à -0,4% en cumulé (-3,6% à périmètre, change et jours constants) à la fin du troisième trimestre 2019/2020 par rapport à la même période de l'exercice 2019/2020. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 560,7 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 562,8 millions d'euros au 30 juin 2019.

Toutes les zones opérationnelles du Groupe sont en recul, impactées par une diminution de l'activité en lien avec la pandémie de Covid-19, à l'exception de la zone Sud Entreprises portée par l'Italie et la France.

Les priorités du Groupe restent centrées sur l'ajustement et le développement de son offre de produits et services pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de ses clients tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs et de ses partenaires. Tous les entrepôts sont restés et restent opérationnels avec un maintien des consignes et mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires.

Le Groupe remercie à nouveau tous ses collaborateurs pour l'engagement dont ils font preuve dans cette période difficile.

Dans un contexte toujours incertain, les impacts sur les résultats de l'exercice 2019/2020 de cette crise mondiale sont difficiles à estimer mais Manutan continue de mettre tout en oeuvre pour les minimiser, tout en continuant à préparer l'avenir et à s'appuyer sur ses atouts fondamentaux qui restent solides.