Manutan : l'activité est ressortie en croissance de 6,4% au T1

(Boursier.com) — Au premier trimestre de l'exercice 2021/2022, l'activité du Groupe Manutan est ressortie en croissance de 6,4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change de +1,1% et un effet jours de +0,1% (+5,2% à change et jours constants, pas d'effet périmètre). Le chiffre d'affaires s'établit à 225,6 millions d'euros, contre 212,1 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Grâce à son modèle d'alliance orienté e-commerce B2B, à la largeur de son offre produits et à son agilité opérationnelle, le groupe consolide sa dynamique de croissance. Elle est portée par la division Entreprises, qui voit toutes ses zones en progression au premier trimestre de l'exercice 2021/2022 (septième trimestre consécutif en croissance).

La division Collectivités est impactée par un effet de base. L'activité du premier trimestre de l'exercice précédent avait en effet été particulièrement soutenue, du fait d'un décalage des dépenses des collectivités vers le dernier trimestre de l'année calendaire 2021, lié au Covid-19 et aux élections municipales.

Le groupe continue de mettre en oeuvre sa stratégie de développement et en particulier l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement de son modèle digital. Il reste également actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021/2022 Le 19 avril 2022 (après clôture du marché)