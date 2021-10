Manutan : investit dans la RPA

(Boursier.com) — Manutan , leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d'équipements et de fournitures aux entreprises et aux collectivités, investit dans la RPA (Robotic Process Automatisation), déployée au sein de son département Finances. LeGroupe a souhaité mettre à disposition de ses collaborateurs des solutions automatisées permettant de déléguer l'exécution de tâches simples et répétitives et de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

La RPA est une technologie utilisant des logiques métiers et des intrants structurés afin d'automatiser les processus métier. Grâce aux outils de RPA, une entreprise peut ainsi configurer un logiciel, ou un "robot", pour capturer, interpréter des applications afin de traiter une transaction, manipuler des données, déclencher des réponses et communiquer avec d'autres systèmes. Le groupe Manutan s'est tourné vers la RPA pour son département Finances. Il s'agit de repenser les différentes fonctions et processus de l'entreprise sous un nouvel angle grâce à l'innovation.

Au sein du département Finances, de nombreuses missions simples, répétitives et chronophages peuvent être confiées à ces assistants virtuels : l'envoi d'emails, l'ouverture d'un pièce jointe pour en récupérer les données et de les ressaisir dans une autre application ou encore les reporting périodiques. Une grande partie du temps alloué à ce travail est ainsi libérée grâce aux robots. Ce temps est totalement réinvesti vers plus de contact client pour davantage comprendre les situations particulières, analyser les besoins et proposer des solutions personnalisées. L'intégration de ces nouvelles solutions automatisées implique l'apparition de nouveaux métiers de pilotage comme, par exemple, les data-analystes chargés de la vérification de la bonne exécution des tâches par le robot afin que la réponse apportée soit cohérente.

"La RPA permet de regagner la maîtrise de son temps et de réallouer ce temps à des tâches plus valorisantes qui contribuent davantage à la croissance de l'entreprise. Les collaborateurs peuvent se concentrent par exemple sur la relationnel avec le client. Ils peuvent prendre du temps pour échanger avec eux sur l'identification de solutions quant aux irrégularités de paiement", explique le management de Manutan.