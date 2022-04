Manutan International : sans réaction

(Boursier.com) — Peu de réaction sur Manutan International (+0,3% à 66,4 euros) au lendemain de l'annonce d'une activité en croissance de 11,8% au premier semestre 2021-2022 à 439,7 millions d'euros. Pour la suite de l'exercice, le Groupe n'a pas fourni de guidance chiffrée mais il va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Le management reste par ailleurs actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.

À la suite de cette bonne publication, supérieure à ses attentes, Oddo BHF relève légèrement son scénario 2021-2022 et attend à présent un CA de 881 ME (vs 853 ME), en croissance de 7,5% (vs +4%) et un ROC de 68,5 ME (vs 66,5 ME), soit une MOC inchangée de 7,8%. Grâce à son modèle hybride solide (digital/physique), son bon pricing power (mix volume/prix non communiqué mais estimation d'un effet prix à minima équivalent à l'effet volume) et son fort positionnement Entreprises, Manutan devrait continuer à garder une bonne dynamique sur les prochains mois, affirme le broker. Pour une valorisation toujours très faible (VE/EBIT 2022 inférieure à 7x), l'analyste maintient sa recommandation 'surperformance' avec un objectif inchangé de 100 euros.