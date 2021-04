Manutan International : bien orienté après l'activité semestrielle

(Boursier.com) — Dans des volumes limités,Manutan International avance de 2,1% à 76,8 euros après avoir dévoilé des revenus semestriels de 393,4 millions d'euros, en croissance de 4,6% (+5,7% à change et jours constants, pas d'effet périmètre). La firme n'a pas dévoilé de guidance annuelle mais reste active dans la recherche d'opportunités de croissance externe.

À la suite d cette publication, proche de ses attentes, Oddo BHF maintient son scénario 2020-2021 à savoir un CA en croissance de 4% à 811 ME et un ROC de 63 ME, soit une MOC de 7.8%. La dynamique de croissance reste intacte pour le groupe malgré l'effet de base qui va devenir plus compliqué sur les produits " COVID " (moins de 10%e du CA). Grâce à son modèle hybride solide, Manutan International devrait continuer à bien performer sur les prochains trimestres, selon le courtier, qui confirme son avis 'surperformer' et son objectif de 85 euros alors que la valorisation reste toujours raisonnable.