Manutan : durant l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires s'est établi à 819,9 ME

(Boursier.com) — Durant l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires du Groupe Manutan s'est établi à 819,9 Millions d'euros contre 779,7 millions d'euros l'exercice précédent, soit une hausse de +5,2% (+4,7% à change et jours constants, avec un effet de change de +0,1% et un effet jours de +0,3%, pas d'effet périmètre).

Au quatrième trimestre de l'exercice, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de +3% par rapport au même trimestre de l'exercice 2019/2020. Cette hausse d'activité s'élève à +2,4% à change et jours constants (avec un effet de change de +0,69% et un effet jours de -0,02%). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 225,7 millions d'euros contre 219 millions d'euros pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Toutes les zones de la division Entreprises sont en croissance au quatrième trimestre. Cette croissance est portée par une très forte dynamique d'animation et d'extension de l'ensemble des gammes de produits, à l'exception des ventes de produits Covid qui sont mécaniquement en forte baisse.

L'activité de la division Collectivités est en léger recul sur le quatrième trimestre principalement du fait d'un décalage ponctuel dans les livraisons, le niveau de commandes restant solide et conforme à nos attentes.

Les atouts fondamentaux du groupe demeurant solides, les priorités restent toujours centrées sur la poursuite de sa dynamique de croissance et l'implémentation de sa stratégie de développement. "Cette volonté se traduit notamment par l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement de son modèle économique hybride. Ce modèle allie e-commerce, approche client omnicanale personnalisée et agilité opérationnelle nécessaire dans le contexte actuel. Le groupe reste également actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe" conclut la direction.