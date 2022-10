Manutan : de retour sur les 60 euros

(Boursier.com) — Manutan recule de 1,3%, de retour sur les 60 euros ce vendredi. Durant l'exercice 2021/2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 906,5 ME, contre 819,9 ME sur l'exercice précédent, soit une hausse de 10,6%. Au quatrième trimestre de l'exercice, l'activité du groupe est ressorti en croissance de +4,3% par rapport au même trimestre de l'exercice 2020/2021.

Côté brokers, Oddo BHF ne vise plus qu'un cours de 85 euros sur le groupe, contre 95 euros précédemment, avec un avis qui reste malgré tout à 'surperformer'.