Manutan : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022/2023 en croissance de 5,8%

(Boursier.com) — Au premier trimestre de l'exercice 2022/2023, l'activité du Groupe Manutan est ressortie en croissance de +4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Cette croissance inclut un effet de change et un effet jours négatifs, respectivement de -0,4% et -1,4% (soit une croissance d'activité de +5,8% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit à 234,5 millions d'euros, contre 225,6 millions d'euros pour l'exercice précédent.

La croissance du groupe au premier trimestre a été portée par la division Entreprises, dont toutes les zones sont en progression par rapport à l'exercice dernier.

La division Collectivités affiche une activité en recul. Elle est impactée par l'ajustement des dépenses des collectivités pour faire face au contexte inflationniste et aux hausses de coûts qu'elles subissent.

Dans le contexte inflationniste et incertain actuel, le groupe continuera de faire ses meilleurs efforts pour en limiter les impacts. Ceci, en poursuivant la mise en oeuvre de sa stratégie de développement, centrée sur l'extension de l'offre responsable, des capacités de stockage, ainsi que sur le renforcement du modèle économique alliant le digital, l'approche client omnicanale personnalisée et l'agilité opérationnelle nécessaire...