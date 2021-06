Manutan : bien orienté après de bons résultats intermédiaires

Manutan : bien orienté après de bons résultats intermédiaires









(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Manutan avance de 3,1% à 79 euros au lendemain de son point semestriel. Le groupe a dégagé un résultat opérationnel courant de 27,5 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice 2020-2021, en progression de 13%, pour un chiffre d'affaires de 393,4 ME, en hausse de 4,6%. Le résultat net s'apprécie de 28% à 19,9 ME. Oddo BHF évoque des résultats de bonne facture et maintient son avis 'surperformer' avec une cible de 85 euros.