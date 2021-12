Manutan : belle progression du bénéfice net annuel

(Boursier.com) — Le groupe Manutan dégagé sur son exercice 2020-2021 un résultat opérationnel de 59,3 ME, en hausse de 6,6%. Le bénéfice net ressort à 42,3 ME, en hausse de 13,6%. La marge nette s'établit à 5,2% du chiffre d'affaires contre 4,8% l'exercice précédent. Il sera proposé à l'Assemblée Générale un dividende de 1,65 euro.

Durant l'exercice, le chiffre d'affaires avait atteint un montant record de 819,9 millions d'euros contre 779,7 millions d'euros l'exercice précédent, soit une hausse de +5,2%.

Manutan confirme que sa structure financière solide et son niveau de trésorerie lui permettent de financer son activité et ses investissements dans le contexte économique et sanitaire actuel. Le Groupe dispose ainsi d'une trésorerie de 111 millions d'euros et son endettement financier (incluant l'impact de l'application de la norme IFRS16 sur les dettes locatives) ne représente que 7% du total du bilan au 30 septembre 2021.