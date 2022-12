Manutan : avis favorable du Conseil d'Administration sur le projet d'OPAS du groupe familial Guichard

(Boursier.com) — Manutan International a déposé auprès de l'AMF son projet de Note en réponse au projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée visant les actions Manutan International et initiée par le groupe familial Guichard, actionnaire de référence. Le Conseil d'Administration, du 19 décembre, a émis un avis favorable sur le projet d'offre.

Il est rappelé que le prix de l'offre est de 100 euros par action assorti d'un complément de prix de 5 euros par action en cas d'atteinte par le groupe familial Guichard, à l'issue de l'offre, du seuil de mise en oeuvre du retrait obligatoire de 90% du capital et des droits de vote de la Société.

L'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre et sur recommandation du comité ad hoc composé d'une majorité d'administrateurs indépendants, les membres du Conseil d'Administration de Manutan International considèrent à l'unanimité, que l'Offre est conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés, et recommandent aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre.

L'expert indépendant a confirmé que le prix de l'offre extériorisait une prime quelle que soit la méthode d'évaluation retenue. L'expert relève ainsi qu'en retenant une valeur centrale de 89,3 euros, l'Offre permettrait d'extérioriser une prime de +11,9%, sans avoir a` supporter le risque d'exécution du plan d'affaires dans un contexte de marche' incertain et volatil.

Le Conseil souligne également que l'offre donne un accès immédiat à la liquidité aux actionnaires minoritaires de la société, dans un contexte de faible liquidité et de rotation du capital flottant de Manutan, avec une prime de +51% par rapport au cours de clôture avant l'annonce de l'opération, et des primes comprises entre +41% et +63% par rapport aux cours moyens pondérés des volumes sur les 12 derniers mois.

Elles seraient comprises entre +48% et +71% sur les mêmes périodes, en tenant compte du paiement du Complément de Prix de 5 euros par action versé aux actionnaires en cas d'atteinte du seuil de Retrait Obligatoire.