Manutan améliore sa rentabilité

(Boursier.com) — Le groupe Manutan a dégagé un résultat opérationnel courant de 27,5 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020-2021, en hausse de 13%. Le résultat opérationnel est du même montant et progresse de 19%, soit une marge opérationnelle de 7% du chiffre d'affaires contre 6,1% pour l'exercice précédent. Le résultat net s'apprécie de 28% à 19,9 ME.

Manutan dispose d'une trésorerie de 117 millions d'euros (en hausse de 27 millions par rapport au 30 septembre 2020) et son endettement financier représente 8,7% du total du bilan au 31 mars 2021.

Confiant sur son modèle économique et sur ses perspectives de développement, le groupe entend poursuivre la mise en oeuvre de son plan d'investissements. Il continuera à activer ses leviers de croissance de l'activité et de rentabilité pour le second semestre et restera très attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter.