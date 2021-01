Manutan : +7% !

(Boursier.com) — Manutan grimpe de 7% à 74,20 euros ce mercredi, alors qu'au premier trimestre de son exercice 2020/2021, l'activité du groupe est ressortie en croissance de 7,7% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de +1%, soit +7,4% à change et jours constants, pas d'effet périmètre.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 212,1 ME, contre 197 ME pour l'exercice précédent. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a porté son objectif de cours de 57 à 85 euros en restant à l'achat sur le dossier.