Manutan : 11,8% de croissance du chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021/2022, le chiffre d'affaires du Groupe Manutan est en croissance de +11,8% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2020/2021, incluant un effet de change +1% et un effet de jour de +1,1% (+9,6% à change et jours constants, pas d'effet périmètre). Il s'établit ainsi à 439,7 millions d'euros au 31 mars 2022 (393,4 ME au 31 mars 2021).

Au 2e trimestre de l'exercice, le Groupe Manutan réalise un chiffre d'affaires de 214,1 ME (181,3 ME pour le 2e trimestre de l'exercice précédent). Il est en hausse de 18,1%. La croissance du 2e trimestre est portée par l'ensemble des divisions et des zones opérationnelles du Groupe.

Perspectives

Le Groupe a annoncé la prise de participation majoritaire dans la start-up Zack, avec pour ambition de mettre l'économie circulaire au coeur de son business model et une volonté renforcée de devenir un acteur clé de l'économie circulaire dans le BtoB. La prise en compte de Zack dans les résultats du Groupe aura lieu lors 2e semestre de l'exercice 2021/2022.

Pour la suite de l'exercice, le Groupe va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Le Groupe reste actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.