ManpowerGroup : puissant ?

(Boursier.com) — ManpowerGroup a annoncé pour son troisième trimestre 2021 des revenus en augmentation de 12% (11% à devises constantes). Le bénéfice net par action a été de 1,77$ sur ce trimestre clos fin septembre, contre 18 cents un an plus tôt, à la même époque. Le bénéfice net est ressorti à 98 millions de dollars, contre 10 millions de dollars un an avant. Les revenus ont totalisé 5,1 milliards de dollars. Le trimestre clos comprenait par ailleurs des coûts de restructuration de l'activité mexicaine et des coûts d'acquisition d'ettain group. Le bpa ajusté a été de 1,93$. Le consensus de profit a donc été légèrement dépassé, mais les revenus ont déçu malgré leur croissance à deux chiffres.