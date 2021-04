Manitou : un plan massif d'investissements industriels en France

Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, annonce un plan d'investissements industriels de 80 millions d'euros alloués au réaménagement et à l'extension des sites de production situés à Ancenis (44), Candé (49) et Laillé (35).

Ce plan confirme les moyens que se donne le groupe pour atteindre les objectifs fixés par sa nouvelle feuille de route "New Horizons 2025".

Porté par des perspectives de croissance durable, Manitou Group lance un plan d'investissements industriels en France de plus de 80 millions d'euros pour les cinq prochaines années.

Elisabeth Ausimour, Présidente de la division Produits, explique ce choix : "La dynamique de nos marchés observée depuis le dernier trimestre 2020, et la nécessité d'industrialiser nos futurs modèles électriques et hybrides confortent notre décision d'investir dans ces équipements innovants, conformément à notre volonté d'acclérer notre transition énergétique. Ces installations vont nous permettre de mieux absorber nos pics d'activité comme nous le constatons actuellement avec un carnet de commandes à un niveau historique, d'augmenter durablement nos capacités productives en France, et d'améliorer la sécurité de nos collaborateurs "