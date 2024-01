Manitou : transformation en cours

(Boursier.com) — Manitou campe sur les 20 euros ce mardi, alors que le groupe a créé deux fonctions au sein de son Comité exécutif : un Chief Transformation & Governance Officer et un Chief Financial Officer.

Hervé Rochet, qui occupait la fonction de Secrétaire général - CFO du groupe depuis 2014, est nommé Chief Transformation & Governance Officer. Ce rôle permettra au groupe d'accélérer sa transformation, de relever les défis digitaux, humains et réputationnels tout en assurant l'intégrité de son cadre de gouvernance.

La fonction de Chief Financial Officer à part entière est créée à compter de ce 29 janvier. Elle est occupée par Céline Brard. Son rôle sera de positionner la fonction Finance "comme un levier prioritaire dans le développement d'une croissance rentable et pérenne".

"Cette transformation vise à adapter le groupe aux problématiques de plus en plus prépondérantes pour Manitou : enjeux environnementaux, humains et digitaux" souligne Portzamparc qui vise un cours de 29 euros avec un avis à "renforcer" sur le dossier.