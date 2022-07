Manitou : toujours pas de guidance de marge opérationnelle

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Manitou s'élève à 1,057 milliard d'euros, en croissance de +9% par rapport au 1er semestre 2021, +6% en comparable.

"Notre 'supply chain' reste perturbée par des problèmes de capacité, de disponibilité et de transport, ce qui continue à inciter nos clients à sécuriser leurs approvisionnements futurs par des prises de commandes toujours élevées, ce qui se traduit sur notre carnet de commandes. L'accélération soudaine de l'inflation, notamment de l'acier, a entraîné une dégradation sensible des marges. Les mesures mises en place pour y faire face portent effet, mais progressivement, compte tenu de la profondeur de notre carnet de commandes. Par ailleurs, la division Services & Solutions confirme son fort développement et sa performance opérationnelle", précise Michel Denis, Directeur général de Manitou.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 45,8 millions d'euros à 4,3% du chiffre d'affaires (85 ME et 8,8% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021. "Sur le semestre, le résultat opérationnel courant est arrêté à 4,3 % du chiffre d'affaires, en fort retrait par rapport à la profitabilité de juin 2021 dont le niveau était le point record depuis 2008", précise le Directeur général de Manitou.

Le résultat net est à 29,3 ME (64,2 ME au 1er semestre 2021). L'Ebitda est à 68,2 ME (6,5% du chiffre d'affaires) vs. 109,6 ME (11,3 % du chiffre d'affaires) au 1er semestre 2021.

La dette nette ressort à 172 ME (hors IFRS 16), pour un 'gearing' de 22%.

Manitou maintient l'anticipation d'un chiffre d'affaires 2022, en progression de plus de 20% par rapport à 2021.

Le groupe maintient également la suspension de guidance de marge opérationnelle en l'absence de visibilité.

"Pour l'exercice 2022, nous maintenons notre anticipation d'une croissance de notre chiffre d'affaires supérieure à 20 % par rapport à 2021. Cette anticipation n'intègre pas d'hypothèse de restriction d'accès aux énergies. Par ailleurs, les fortes incertitudes sur l'inflation des matières premières et plus généralement du contexte économique ne nous permettent pas à ce jour d'anticiper notre niveau de marge opérationnelle pour l'exercice 2022", indique Michel Denis.