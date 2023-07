Manitou : surpris ?

(Boursier.com) — Manitou recule de 3% à 24,20 euros, alors que le groupe a publié une production en valeur qui égale le niveau

record du T4 22... "La véritable surprise de ce S1 provient cependant d'une marge EBIT de 6,3% (+200bp vs S1 2022 et +330bp vs S2)" commente Portzamparc qui attendait un rebond mais plutôt au S2, du fait du phasage des commandes. Le management explique que les fortes variations à la baisse du prix de certaines matières premières s'intègrent dès ce S1... "Les baisses ne sont pas linéaires et l'impact sera potentiellement moindre au S2 mais l'effet prix, lui, sera certainement plus significatif" poursuit l'analyste.

Manitou confirme son atterrissage en 'top line' (croissance proche de +20%, PZP +20,7%), mais réhausse ses attentes d'EBIT avec une marge a minima de 5,5% (vs 4,6% précédemment). "Cette guidance nous étonne en première approche car, après ce très bon S1, elle implique une dégradation de la marge en séquentiel à 4,8% au S2 alors que la production devrait être totalement épurée des commandes peu margées". Verdict : "Nous n'attendions pas un rebond de la rentabilité dès ce S1... Nous relevons notre scénario 2023 (PZP EBIT 162 ME vs 137 ME précédemment) et notre TP de 25 à 29 euros" conclut l'analyste.