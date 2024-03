Manitou : sur des hauteurs en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de Manitou ressort à 2,871 milliards d'euros, soit +22% par rapport à 2022, et +23% en comparable.

Le résultat opérationnel courant est de 211,6 ME à comparer à 84,6 ME en 2022

Le résultat net part du Groupe est solide et grimpe à 143,4 ME (54,7 ME en 2022).

L'Ebitda est en augmentation à 260 ME (130 ME en 2022).

Cotation...

La dette nette est de 389 ME, pour un 'gearing' de 44%, et un leverage de 1,5.

Dividende

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale qui se tiendra le 13 juin, le versement d'un dividende de 1,35 euro par action.

Perspective

Manitou anticipe un chiffre d'affaires 2024 stable par rapport à 2023, et un taux de résultat opérationnel courant 2024 supérieur à 6,5% du chiffre d'affaires.

"Pour 2024, nous anticipons un chiffre d'affaires stable par rapport à 2023. Le retrait des marchés européens, notamment dans la construction, devrait être contrebalancé par le dynamisme du marché nord-américain. Cette polarisation des marchés touchera de façon différenciée nos sites de production, certains restant à des niveaux de cadences records, et d'autres en retrait par rapport à 2023. Ces perspectives nous conduisent à anticiper pour 2024 un taux de résultat opérationnel courant supérieur à 6,5% du chiffre d'affaires", explique Michel Denis, Directeur général de Manitou.