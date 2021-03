Manitou : sous pression après les annonces

Manitou : sous pression après les annonces









Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — Manitou cède 2,5% à 27,35 en bourse de Paris ce vendredi, après avoir réalisé un Ebitda de 120 ME, contre 186 ME en 2019. Le résultat s'est élevé à 40 ME, après 96 ME en 2019.

"Le groupe relève déjà sa guidance (supérieure à 15% contre 10% auparavant) pour l'année, démontrant la solidité de la reprise" commente Portzamparc qui précise : "L'anticipation de levier opérationnel (MOC +40bp à 5,8%) ressort néanmoins sous nos attentes (6,5%) et celles du consensus (6,1%)". L'analyste estime qu'il s'agit des conséquences des hausses de prix de l'acier, des transports et des composants électroniques...

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires de Manitou, qui se tiendra le 17 juin 2021, le versement d'un dividende de 0,60 euro par action, permettant de rétablir un taux de distribution sur la période 2019 et 2020 plus en ligne avec les pratiques des années précédentes.