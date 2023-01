Manitou : sous pression !

(Boursier.com) — Le titre Manitou accuse le coup ce vendredi, en recul de 4,3% à 26,35 euros. Le chiffre d'affaires du groupe au 4e trimestre 2022 s'est élevé à 730 millions d'euros, soit en hausse de +54% par rapport au 4e trimestre 2021. Le chiffre d'affaires à 12 mois est de 2,362 milliards d'euros, en croissance de +26% par rapport à l'année 2021 (+23% en comparable).

Malgré un carnet de commandes machines de 3,521 MdsE à la fin du 4e trimestre 2022 (2,993 MdsE un an plus tôt), la pression est toujours forte en raison du contexte inflationniste. Manitou révise donc son estimation de marge opérationnelle pour 2022 aux alentours de 3,5% de son chiffre d'affaires...

Perspectives affichées

Pour 2023, Manitou anticipe un chiffre d'affaires en progression de plus de 20% par rapport à 2022... "Le discours est rassurant sur l'état de la demande, et les 'drivers' qui viendront amortir un ralentissement de l'environnement construction sur certaines zones" commente Portzamparc. "Toutefois, nous tablions sur une MOP de 4,7% avant cette publication, le consensus Factset sur 4,5%, les révisions à la baisse pour 2022 et certainement 2023 risquent de peser sur un titre qui vient de grimper de 74% en 3 mois, d'autant que le 'news flow' du S1 devrait rester mitigé. Nous passons d''Acheter' à 'Conserver' en visant un cours de 27 euros" conclut l'analyste.