Manitou : solide sur ses bases

(Boursier.com) — Manitou grimpe de 4,6% à 20,85 euros ce vendredi, alors que le groupe a clôturé l'exercice 2023 avec une croissance de 22% de son chiffre d'affaires qui atteint un record historique de 2,871 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du T4 2023 est de 814 ME, en hausse de 11% sur un an.

Le carnet de commandes machines à fin 2023 était de 2,275 milliards d'euros, contre 3,521 milliards d'euros un an plus tôt.

L'anticipation de résultat opérationnel courant 2023 a été relevée à plus de 7% du chiffre d'affaires (plus de 5,5% auparavant), tandis que Manitou table sur un chiffre d'affaires 2024 stable par rapport à 2023.

Portzamparc parle d'une publication "solide sur la production T4, rassurant sur les marges"..."Mais le groupe a aujourd'hui moins de visibilité et est très certainement sur un haut de cycle sur ses activités européennes dont les marchés sous jacents vont souffrir en 2024 et mener à des entrées en carnet en berne". L'analyste estime cependant que ce scénario est déjà intégré à la valorisation actuelle. Verdict : "Renforcer en visant un cours de 29 euros".