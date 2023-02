Manitou signe un partenariat de retrofit avec Kiloutou

(Boursier.com) — Manitou a signé un partenariat exclusif pour une période de 12 mois avec Kiloutou, acteur majeur de la location en Europe. Il vise à proposer des kits d'électrification pour des chariots télescopiques thermiques d'occasion Manitou. Le retrofit permettra de prolonger la vie des équipements tout en réduisant leur impact environnemental et en particulier, leurs émissions carbone, conformément aux engagements des deux groupes dans le cadre de leurs feuilles de route RSE respectives.

Manitou Group et le Groupe Kiloutou initient ainsi le premier projet de retrofit de gros matériels entre fabricant et loueur de matériels. Ce projet vise à tester la faisabilité technique et économique de l'électrification de chariots télescopiques initialement conçus et commercialisés avec des moteurs thermiques. La première phase de test est menée sur un démonstrateur de chariot télescopique grande hauteur issu du parc de location de Kiloutou.

Manitou Group sera en mesure de proposer des kits complets d'électrification pour des machines reconditionnées à l'aide de pièces de rechange neuves ou d'occasion, à la destination exclusive du Groupe Kiloutou. Cette distribution s'effectuera pendant une durée de 12 mois à partir de début 2024, sur plusieurs machines présentes dans le parc de Kiloutou. Constitués de plusieurs composants dont une batterie lithium-ion, ces kits permettront de passer d'un moteur thermique à une machine fonctionnant en 100% électrique, avec un impact carbone très faible.