Manitou révise son estimation de marge opérationnelle pour 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Manitou au 4e trimestre 2022 s'élève à 730 millions d'euros, soit en hausse de +54% par rapport au 4e trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires à 12 mois est de 2,362 milliards d'euros, en croissance de +26% par rapport à l'année 2021 (+23% en comparable). "Le groupe poursuit son accélération en clôturant l'exercice avec un chiffre d'affaires du 4e trimestre en croissance de 54% par rapport au 4e trimestre 2021. Sur l'ensemble de l'année, notre chiffre d'affaires croît de 26% et atteint un nouveau record historique à 2,36 MdsE. L'engagement des équipes et l'adaptation à un environnement de la supply-chain toujours peu fluide ont permis de réaliser cette performance", déclare Michel Denis, Directeur général de Manitou.

Malgré un carnet de commandes machines de 3,521 MdsE à la fin du 4e trimestre 2022 (2,993 MdsE un an plus tôt), la pression est toujours forte en raison du contexte inflationniste. Manitou révise donc son estimation de marge opérationnelle pour 2022 aux alentours de 3,5% de son chiffre d'affaires.

Perspectives

Pour 2023, Manitou anticipe un chiffre d'affaires en progression de plus de 20% par rapport à 2022.

Michel Dénis commente : "Comme annoncé, les augmentations de prix de vente n'ont eu qu'un effet partiel en 2022. La très forte facturation du 4e trimestre a concerné des anciennes commandes de faibles marges, ce qui pèse sur la marge opérationnelle de 2022 et conduit le groupe à réviser son estimation de marge opérationnelle pour 2022 aux alentours de 3,5% de son chiffre d'affaires. Les marchés restent globalement bien orientés. Seul le secteur de la construction en Europe, notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne, enregistre un moindre dynamisme ou un ralentissement. Celui-ci n'est néanmoins pas perceptible chez les loueurs qui restent demandeurs, et ce sur l'ensemble des continents".