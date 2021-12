Manitou : renouvellement du mandat de Directeur général de Michel Denis

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Manitou BF, réuni ce jour, a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de Directeur général de Michel Denis pour une période de 4 ans jusqu'à l'Assemblée générale 2026 qui arrêtera les comptes de l'exercice 2025.

Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'administration déclare : "Nous tenons à remercier Monsieur Michel Denis pour le travail réalisé depuis son arrivée et en particulier lors des quatre dernières années. Sur cette période, le groupe a connu une croissance remarquable, fait preuve d'une très forte résilience et d'un très vif rebond dès la fin de 2020. Forts de l'amélioration de sa rentabilité, de ses innovations, de l'accélération de sa transition écologique, le groupe se projette dans le futur avec confiance et ambition."

Michel Denis ajoute : "Je tiens à remercier le Conseil d'administration pour la confiance qu'il me témoigne. C'est une fierté et un honneur de continuer à diriger le développement de cette belle entreprise internationale. Nous sommes résolument engagés, avec les femmes et les hommes du groupe Manitou, à relever les défis qui nous attendent et à poursuivre notre mission : améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance, partout dans le monde, tout en préservant l'Homme et son environnement."