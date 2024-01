Manitou relève son anticipation de marge opérationnelle 2023

(Boursier.com) — Le groupe Manitou a clôturé l'exercice 2023 avec une croissance de 22% de son chiffre d'affaires qui atteint un record historique de 2,871 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du T4 2023 est de 814 ME, en hausse de 11% sur un an.

Le carnet de commandes machines à fin 2023 était de 2,275 milliards d'euros contre 3,521 milliards d'euros un an plus tôt.

L'anticipation de résultat opérationnel courant 2023 est relevée à plus de 7% du chiffre d'affaires (plus de 5,5% auparavant) et Manitou table sur un chiffre d'affaires 2024 stable par rapport à 2023.

" Le ralentissement de la construction en Europe initié depuis mi 2023 s'est poursuivi. Il se traduit par une baisse de notre carnet de commandes, baisse que nous avons accentuée par nos montées en cadence industrielles et la non réouverture des prises de commandes pour les produits avec des délais de livraison les plus longs. Pour 2024, nous anticipons que la baisse des marchés que nous connaissons en Europe devrait être compensée par la dynamique du marché nord-américain, par les capacités additionnelles de production mises en service récemment sur des lignes d'activités jusqu'alors saturées, ainsi que par l'élargissement de nos gammes produits ", explique Michel Denis, Directeur général de Manitou.