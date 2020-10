Manitou relève sa perspective de ROC

Manitou relève sa perspective de ROC









Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — A 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Manitou s'établit à 391 millions d'euros, en baisse de -10% par rapport au 3e trimestre 2019 (436 ME).

Le chiffre d'affaires à 9 mois est de 1,153 milliard d'euros, en recul de -28% par rapport à 1,599 MdE sur les 9 mois de 2019. Le repli est de -28% en comparable.

Les prises de commandes machines fin 3e trimestre 2020 sont de 301 ME (244 ME en 3e trimestre 2019). Le carnet de commandes machines fin du 3e trimestre 2020 est de 544 ME (526 ME en 3e trimestre 2019).

Sur le 3r trimestre, le groupe a eu une activité soutenue qui a permis de rattraper une partie des retards de livraison engendrés par la période du confinement et réamorcer les courants d'affaires avec nos clients. Dans ce contexte de reprise, le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020 ressort en contraction de 10% par rapport au 3e trimestre 2019, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre était en recul de 35% par rapport au 1er semestre 2019. Sur les trois premiers trimestres de l'année, le recul de chiffre d'affaires est de 28% par rapport à 2019, avec une bonne résilience de la division Services & Solutions, en progression sur le 3e trimestre 2020. Ce redémarrage se retrouve également dans les prises de commandes du trimestre qui dépassent celles du troisième trimestre 2019. Cette dynamique positive provient d'une activité soutenue des réseaux européens et nord américains, ainsi que d'une légère reprise de commandes loueurs livrables fin 2020 ou début 2021 et permet au groupe de clore le trimestre avec un carnet supérieur à celui de septembre 2019 , commente Michel Denis, Directeur général de Manitou qui poursuit : Sur le plan opérationnel, nous nous concentrons sur la proximité avec nos clients, la fluidité de nos activités industrielles et la mise en place des nouvelles organisations. De nombreux lancements produits et services ont été réalisés avec succès, notamment la commercialisation de nacelles tout terrain 100% électriques. Notre carnet de commandes nous permet d'anticiper un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,55 milliards d'euros pour 2020 et un résultat opérationnel courant dans une fourchette de 3,5% à 3,9% du chiffre d'affaires. Ces prévisions n'intègrent pas l'impact d'éventuelles nouvelles mesures liées à la crise sanitaire au niveau mondial .

Perspectives

Carole Lajous a été nommée mi-septembre nouvelle Directrice des Ressources Humaines Groupe, membre du Comité exécutif de Manitou.

Rick Alton, Président de la Division CEP et membre du Comité Exécutif, a quitté le groupe. Le groupe Manitou tient à remercier Rick Alton pour son engagement et le travail réalisé au cours de ses années d'activité au sein de Manitou Group et finalise actuellement le nouveau schéma organisationnel des opérations Compact Equipment .

Sur le plan des perspectives, Manitou vise un chiffre d'affaires annuel 2020 de l'ordre de 1,55 MdE. La perspective de résultat opérationnel courant est rehaussée dans une fourchette de 3,5% à 3,9% pour 2020.