Manitou réagit peu aux annonces

(Boursier.com) — Manitou réagit peu autour des 22 euros ce mercredi, alors que le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 665 ME, en croissance de 48% sur un an (+47% en comparable). Les prises de commandes de machines ressortent à 455 ME sur le trimestre contre 637 ME au premier trimestre 2022.

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire a été convoquée le 25 mai avec proposition de versement d'un dividende de 0,63 euro par action. Dans une volonté de stabilité de la gouvernance du groupe Manitou, le Conseil propose de renouveler pour une durée de quatre ans l'ensemble des mandats des administrateurs, ceci afin de poursuivre une politique de long terme et d'accompagner le groupe Manitou avec les expertises acquises par les membres du CA.

Portzamparc parle d'un rythme de production encore soutenu au T1, "parfaitement en ligne avec nos attentes"..."Rappelons un effet de base favorable sur cette première partie de l'année avec un T1 2022 qui avait sensiblement souffert des perturbations des chaînes d'approvisionnements (les machines incomplètes pesaient pour 70-100 ME)".

Les prises de commandes s'établissent à 455 ME et retrouvent un niveau normatif selon le management qui confirme la guidance 2023 d'une croissance de l'ordre de 20% et une amélioration de la MOC de +100bp... "Nous confirmons notre scénario annuel d'une croissance 'top line' de +20,7% à 2.851 ME pour une MOC de 4,8% (avec un effet de saisonnalité important S1 -S2). Nous devenons un peu plus prudents à MT/LT dans notre valorisation et abaissons notre objectif de 27 à 25 euros. Du fait du parcours du titre, nous passons cependant de 'Conserver' à 'Renforcer'" conclut l'analyste.